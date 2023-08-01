РФ атаковала Харьков дронами: есть разрушение и пострадавший (ФОТО, ВИДЕО)

Ночью 1 августа армия страны-агрессора РФ атаковали дронами Харьков: есть прилеты в центральной части города, также в общежитие, где возник пожар. Из-за российской агрессии ранения получил один человек.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"По меньшей мере три прилета. Все в центре города, в густо населенных районах. Один из дронов разрушил два этажа одного из общежитий. Там пожар, работают подразделения ГСЧС", - отметил он.

В областной прокуратуре Харьковской области показали последствия ночного удара россиян по Харькову.

Спикер Дмитрий Чубенко отметил, что кроме здания учебного заведения в Салтовском районе также был поражен спортивный объект в Шевченковском районе. Там ранение получил охранник, его госпитализировали.

Как сообщил начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко в комментарии "Суспільному", РФ в атаке на Харьков применила шесть-семь иранских дронов-камикадзе Shahed: некоторые из них уничтожили ПВО, другие - попали в гражданские объекты в городе.

"По меньшей мере, есть два попадания: одно — в здание профессионально-технического училища, второе — в центральной части города. В ПТУ около половины трехэтажного здания разрушены, обрушились два этажа центрального корпуса", - отметил Тимошко.

Он добавил, что, по предварительным данным, людей в здании не было.

По словам Тимошко, никаких военных объектов или скопления военнослужащих в местах попадания не было.

Он считает, что Россия, таким образом, проверяет систему противовоздушной обороны в регионе.

Заметим, российские оккупационные войска в ночь на 31 июля ударили ракетами по Харькову, в результате чего произошел пожар в складском здании.