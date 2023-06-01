Российская авиация атаковала хлебозавод в Бериславе (ФОТО)

Российские оккупационные войска сегодня, 1 июня, нанесли авиационный удар по городу Берислав Херсонской области.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, в Бериславе зафиксировано два "прилета" управляемых авиабомб. Из-за вражеского удара двое мужчин, 57 и 20 лет, получили легкие ранения.

Армия РФ била по городу и из минометов, из-за чего пострадала местная жительница. Ей оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, вражеская авиация "кошмарила" и Казацкое Новокаховское общество, - по мирному поселку ударили тремя управляемыми авиабомбами.

Из-за вражеских ударов повреждены жилые дома.

Заметим, в течение суток 31 мая кафиры 61 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за русской агрессии 1 человек погиб, 5 - получили ранения.