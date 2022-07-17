Российские оккупанты снова ракетами ударили по Харькову

Ночью 17 июля армия страны-агрессора РФ снова ракетами ударила по Харькову. Также враг ночью интенсивно обстреливал Дергачевскую и Чкаловскую общины Харьковской области.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Около 03 часов в Киевском районе в результате попадания 2 ракет произошло возгорание одного из этажей в пятиэтажном производственном здании. Пострадала 59-летняя женщина, она госпитализирована в лечебное учреждение", - отметил он.

Также враг ночью интенсивно обстреливал Дергачевскую общину. В результате обстрела возникали пожары на производственных зданиях, горел автомобиль.

В Чкаловской общине Чугуевского районат в результате обстрела оккупантов горела крыша частного дома. Пострадавших, к счастью, нет.

"Боевые действия в Харьковской области продолжаются. Враг пытается удержать занятые позиции, перегруппировывается, ведет воздушную разведку. Горячим остается Изюмское направление, где наши ВСУ не пропускают врага и не теряют свои позиции", - подчеркнул Синегубов.

Напомним, 16 июля ночью армия страны-агрессора РФ нанесла ракетные удары по городу Чугуеву в Харьковской области. Разрушен жилой многоквартирный дом, повреждены школа, магазин строительных материалов. Три мирных жителя погибли.