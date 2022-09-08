Российские оккупанты утром обстреляли два района Харькова: двое погибших

Утром 8 сентября в Харькове раздались взрывы. Российские оккупанты нанесли удары по Немышлянскому и Индустриальному районам города.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Обстрел Немышлянского района. Предварительно из РСЗО. О пострадавших и разрушениях информация уточняется", - отметил Терехов.

По его словам, также находится под вражеским огнем Индустриальный район.

"Предварительно два "прилета". Один в административное здание. По второму информация уточняется", - сообщил мэр.

Как заметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, на данный момент, к сожалению, в результате обстрелов Индустриального района есть пострадавшие.

По предварительным данным медиков, 2 человека погибли, 5 - получили ранения. Все профильные службы работают на местах попадания.

"Просим жителей максимально находиться в укрытиях, не игнорируйте сигналы тревоги!", - подчеркнул Синегубов.

Напомним, 8 сентября около полуночи армия страны-агрессора нанесла ракетные удары по Харькову, попав в объект критической инфраструктуры и в одно из предприятий города.