Российские войска атаковали Днепропетровщину: есть пострадавшие, среди них дети

В ночь на 12 августа оккупанты открыли огонь из РСЗО по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровской области. В результате пострадали гражданские, среди них один ребенок.

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Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

По Марганцу ударили из "Градов" и выпустили 40 реактивных снарядов. Три человека пострадали, из них один ребенок.

"В городе частично разрушены пятиэтажки, повреждены 4 многоэтажки, 2 частных дома, кафе, магазин, типография, несколько гаражей", — уточнил Лукашук.

В Никополе обстрелы повредили 4 частных дома и легковой автомобиль. В Криворожском районе обстреляли из "Ураганов" приграничные территории Зеленодольской громады и Большую Костромку — повреждены 3 жилых дома и летняя кухня.

Днем ранее, в ночь с 10 на 11 августа, оккупационные войска открывали огонь по Днепропетровскому, Никопольскому, Синельниковскому и Криворожскому районам Днепропетровской области. Тогда два человека погибли, семеро получили ранения, среди них — 13-летний ребенок.