Российские войска нанесли 6 авиаударов по Орехову и Роботиному

Армия страны-агрессора РФ продолжает бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 18 сентября враг нанес 107 ударов.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, 87 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Заречного, Железнодорожного, Левадного, Полтавки, Волшебного, Ольговского, Луговского, Степногорска, Лобкового и других прифронтовых населенных пунктов.

Кроме того, зафиксировано 6 авиаударов по Орехову и Роботиному, РСЗО-обстрелы Новодаровки и Плавней.

Также враг атаковал 12 БПЛА Гуляйполе, Щербаки, Новодаровку, Малиновку, Каменское, Малые Щербаки и Плавни.

За сутки поступило 28 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных сооружений и объектов инфраструктуры.

Как сообщил глава области, пострадавших среди гражданского населения нет.

Напомним, накануне в результате авиаудара по Орехову ранения получили женщины 71 и 53 лет, их доставили в лечебное учреждение.