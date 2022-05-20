20 мая российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. Удар пришелся на один из объектов инфраструктуры.

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Об этом сообщила руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Российская ракета попала в один из объектов инфраструктуры Одесской области

По словам Гуменюк, на месте возник пожар, там сейчас работают спасатели.

Угрозы жизни и здоровью гражданского населения в ближайших населённых пунктах нет.

Отметим, оккупанты также 20 мая нанесли ракетный удар по городу Лозовая в Харьковской области. В результате ракетного удара уничтожен местный Дворец культуры.