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Российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области
20 мая российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. Удар пришелся на один из объектов инфраструктуры.
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Об этом сообщила руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.
Российская ракета попала в один из объектов инфраструктуры Одесской области
По словам Гуменюк, на месте возник пожар, там сейчас работают спасатели.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Угрозы жизни и здоровью гражданского населения в ближайших населённых пунктах нет.
Отметим, оккупанты также 20 мая нанесли ракетный удар по городу Лозовая в Харьковской области. В результате ракетного удара уничтожен местный Дворец культуры.