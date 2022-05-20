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Российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области

Российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области

20 мая российские войска нанесли ракетный удар по Одесской области. Удар пришелся на один из объектов инфраструктуры.

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Об этом сообщила руководитель пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Российская ракета попала в один из объектов инфраструктуры Одесской области

По словам Гуменюк, на месте возник пожар, там сейчас работают спасатели.

Угрозы жизни и здоровью гражданского населения в ближайших населённых пунктах нет.

Отметим, оккупанты также 20 мая нанесли ракетный удар по городу Лозовая в Харьковской области. В результате ракетного удара уничтожен местный Дворец культуры.

Автор:
Светлана Манько