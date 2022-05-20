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- Війна Війна
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Російські війська завдали ракетного удару по Одеській області
20 травня російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Удар припав на один із об'єктів інфраструктури.
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Про це повідомила керівник прес-центру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.
Російська ракета потрапила в один із об'єктів інфраструктури Одеської області
За словами Гуменюк, на місці виникла пожежа, там зараз працюють рятувальники.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Загрози життю та здоров'ю цивільного населення у найближчих населених пунктах немає.
Зазначимо, окупанти також 20 травня завдали ракетного удару по місту Лозова у Харківській області. Внаслідок ракетного удару знищено місцевий Палац культури.