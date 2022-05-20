Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Лідери фінансових ринків Лідери фінансових ринків
Найкращі фінансові директори Найкращі фінансові директори
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Російські війська завдали ракетного удару по Одеській області

Російські війська завдали ракетного удару по Одеській області

20 травня російські війська завдали ракетного удару по Одеській області. Удар припав на один із об'єктів інфраструктури.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це повідомила керівник прес-центру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Російська ракета потрапила в один із об'єктів інфраструктури Одеської області

За словами Гуменюк, на місці виникла пожежа, там зараз працюють рятувальники.

Загрози життю та здоров'ю цивільного населення у найближчих населених пунктах немає.

Зазначимо, окупанти також 20 травня завдали ракетного удару по місту Лозова у Харківській області. Внаслідок ракетного удару знищено місцевий Палац культури.

Автор:
Світлана Манько