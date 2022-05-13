Российские войска нанесли удар по Харьковской области: разрушен гуманитарный штаб

В ночь на 13 мая российские войска нанесли ракетный удар по Харьковской области. В результате разрушен Дергачевский дом культуры, который был гуманитарным штабом.

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Об этом сообщает Дергачевский городской совет.

"К сожалению, сегодня ночью оккупанты довели свое дело до конца и уничтожили ракетным ударом Дергачевский дом культуры, а заодно и наш гуманитарный штаб", - говорится в сообщении.

В этой связи сегодня выдачи гуманитарной помощи не будет.

"Мы решаем логистические вопросы и обязательно проинформируем вас о дальнейших действиях", - отметили в городском совете.

Напомним, российская армия 13 мая обстреляла село Шебелинка Изюмского района Харьковской области. В результате вражеского снаряда горела кровля ангара и 10 грузовых автомобилей, погибли 3 человека и 5 пострадали.