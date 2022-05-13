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Російські війська завдали удару по Харківській області: зруйновано гуманітарний штаб
У ніч на 13 травня російські війська завдали ракетного удару по Харківській області. В результаті зруйновано Дергачівський будинок культури, який був гуманітарним штабом.
Про це повідомляє Дергачівський міська рада.
"На жаль, сьогодні вночі окупанти довели свою справу до кінця і знищили ракетним ударом Дергачівський будинок культури, а заразом і наш гуманітарний штаб", - йдеться у повідомленні.
У зв'язку з цим сьогодні видачі гуманітарної допомоги не буде.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Ми вирішуємо логістичні питання та обов'язково проінформуємо вас про подальші дії", - зазначили у міській раді.
Нагадаємо, російська армія 13 травня обстріляла село Шебелинка Ізюмського району Харківської області. Внаслідок ворожого снаряда горіла покрівля ангара та 10 вантажних автомобілів, загинули 3 особи та 5 постраждали.