Россияне обстреляли село под Изюмом: погибли 3 человека

Российская армия 13 мая обстреляла село Шебелинка Изюмского района. В результате вражеского снаряда горела кровля ангара и 10 грузовых автомобилей, погибли 3 человека и 5 пострадали.

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Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Пожар произошел в 16:35 в селе Шебелинка, где вражеский снаряд попал в ангарное здание. Площадь пожара составила около 200 кв. Горела кровля ангара и 10 грузовиков.

"Силами подразделений ГСЧС огонь удалось ликвидировать в 19:00. В результате происшествия погибли 3 человека и 5 пострадали", - говорится в сообщении.

Напомним, в британской разведке заявили, что вывод российских войск из Харьковской области – признание неспособности РФ захватить ключевые города.