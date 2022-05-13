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Політика
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Росіяни обстріляли село під Ізюмом: загинуло 3 людей

армія РФ, російська армія, Харківська область
Фото: Росіяни обстріляли село під Ізюмом

Російська армія 13 травня обстріляла село Шебелинка Ізюмського району. Внаслідок ворожого снаряду горіла покрівля ангару та 10 вантажних автомобілів, також загинуло 3 осіб та 5 постраждало.

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Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Харківській області. 

Пожежа сталася о 16:35 в селі Шебелинка, де ворожий снаряд влучив у ангарну будівлю. Площа пожежі склала близько 200 кв.м. Горіла покрівля ангару та 10 вантажних автомобілів.  

"Силами підрозділів ДСНС вогонь вдалось ліквідувати о 19:00. Внаслідок події загинуло 3 осіб та 5 постраждало", - йдеться у повідомленні.  

Нагадаємо, у британській розвідці заявили, що виведення російських військ із Харківської області - визнання нездатності РФ захопити ключові міста. 

Автор:
Анастасія Дєдковська