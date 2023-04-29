Российские войска обстреляли детсад в Волчанске (ФОТО)

В Харьковской области 28 апреля российские войска продолжали обстреливать гражданскую инфраструктуру и мирных жителей населенных пунктов Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

В частности, как сообщает начальник областной военной администрации Олег Синегубов, в результате обстрела Волчанска было значительно повреждено здание детского сада. Кроме того, в селе Нестерное Волчанской общины обстрелом повреждены помещения и техника агрофирмы.

Фото: Харьковская областная прокуратура

"В результате ракетного удара по Купянску также почти разрушено одно частное домовладение. К счастью, обошлось без пострадавших", - сообщил глава региона.

В ходе работ по разминированию за минувшие сутки пиротехнические подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям обследовали почти 15 га территории и обезвредили 104 взрывоопасных предмета.

Как уточняют в Харьковской областной прокуратуре, обстрел детсада в Волчанске произошел 28 апреля еще около 6:30: российские военные попали в крышу здания, оно частично разрушено.

Также сообщается об обстреле села Петропавловка (центр общины в Купянском районе). Там горел частный дом и хозяйственная постройка, также поврежден гараж и трактор.

Фото: Харьковская областная прокуратура

При процессуальном руководстве Чугуевской и Купянской окружных прокуратур начато расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).

Напомним также, что накануне в Волчанске обстрелами были повреждены частное домовладение, здания предприятия по производству масла и пожарно-спасательной части.