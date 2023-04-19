Авиаудар по Волчанску. На месте атаки нашли тела двух гражданских

В Волчанске Харьковской области на месте авиаудара, который российские оккупанты совершили 18 апреля, нашли тела двух погибших гражданских. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, в результате действий окупантов погибли 50-летний мужчина и 44-летняя женщина.

Также Синегубов добавил, что работы по разбору завалов продолжаются.

Напомним, россияне нанесли авиационный удар по Волчанску вечером 18 апреля. В результате были повреждены два жилых дома, хозяйственные сооружения и рынок. Горели около 60 торговых павильонов. В результате обстрела получили ранения супруги 68-ми и 54-х лет.

За сутки войска РФ атаковали и другие населенные пункты Харьковской области. Раненых в результате обстрелов зафиксировали также в Двуречной и Петропавловке Купянского района.