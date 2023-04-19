Во время обстрелов Донбасса россияне ранили 13 человек

За прошедшие сутки россияне обстреляли из "Градов" и артиллерии Авдеевку, а по Дружковке нанесли ракетный удар.

Повреждения получили больница и частные дома, написал глава области Павел Кириленко.

В Бахмуте россияне повредили 7 многоэтажек и 3 частных дома, один человек погиб.

Сообщается, что в Константиновской общине под обстрелами находились окрестности Константиновки и Предтечино, также зафиксированы обстрелы окрестностей Ильиновской общины. В Соледарской общине под вражеский огонь попали Орехово-Василовка, Миньковка, Федоровка и Миньковка.

На Лисичанском направлении разрушены 2 дома, повреждены школа и магазин в Переездном Звановской общины. Всего за сутки россияне убили 1 жителя Донбасса, ранили еще 13.

18 апреля россияне обстреляли Славянск - применили ракеты С-300 и дроны-камикадзе. Пострадали 7 многоэтажек, 5 частных домов, развлекательный центр, бизнес-центр и автомобили.