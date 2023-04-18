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Войска РФ ударили по городу в Донецкой области: 8 человек ранены (ФОТО)

Войска РФ ударили по городу в Донецкой области: 8 человек ранены (ФОТО)
Последствия обстрелов. Фото: Telegram главы ОВА

Российские оккупационные войска утром 18 апреля обстреляли Украинск в Донецкой области, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"По меньшей мере 8 человек ранены в результате артобстрела Украинска. Все раненые доставлены в больницу и получают необходимую медицинскую помощь", - отметил он.

По его словам, в результате обстрела повреждены 3 многоэтажки и 18 торговых павильонов местного центрального рынка.

Фото 2 — Войска РФ ударили по городу в Донецкой области: 8 человек ранены (ФОТО)
Фото 3 — Войска РФ ударили по городу в Донецкой области: 8 человек ранены (ФОТО)
Фото 4 — Войска РФ ударили по городу в Донецкой области: 8 человек ранены (ФОТО)

Напомним, армия страны-агрессора РФ не прекращает террор Донецкой области. Так, в ночь на 18 апреля оккупанты обстреляли Славянск.

Автор:
Нина Комащенко