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Утренний обстрел Херсона. Один человек погиб, семь получили ранения

Обстрел Херсона, 18 апреля 2023 года, погибший
Погибший человек в результате российского обстрела Херсона 18 апреля 2023. Фото: Александр Прокудин / Telegram

В Херсоне в результате российских обстрелов 18 апреля погиб один человек. Об этом сообщил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

По его словам, еще семь человек получили ранения.

Как отмечает "Суспільне", в результате обстрела рынка в главном павильоне и киосках выбиты стекла.

Напомним, утром 18 апреля стало известно, что российские оккупанты обстреляли район центрального рынка в Херсоне. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал о шести раненых людях.

В течение суток 17 апреля враг 57 раз открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Захватчики выпустили 342 снаряда из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации.

Автор:
Артем Ющенко