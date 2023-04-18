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Армия РФ накрыла из артиллерии Херсон: есть раненые

Армия РФ накрыла из артиллерии Херсон: есть раненые
Армия РФ накрыла из артиллерии Херсон.

Российские оккупационные войска 18 апреля обстреляли Херсон, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Россияне обстреляли Херсон, район Центрального Рынка. В результате артобстрела пострадали 6 человек", - отметил он.

Напомним, россияне в течение суток 17 апреля 57 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Автор:
Нина Комащенко