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Армия РФ накрыла из артиллерии Херсон: есть раненые
Российские оккупационные войска 18 апреля обстреляли Херсон, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Россияне обстреляли Херсон, район Центрального Рынка. В результате артобстрела пострадали 6 человек", - отметил он.
Напомним, россияне в течение суток 17 апреля 57 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.Подписывайтесь на наш YouTube канал