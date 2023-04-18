Российские войска атаковали промышленную инфраструктуру в Николаевской области

Ночью оккупационные войска Российской Федерации нанесли удар БПЛА по Снегиревской громаде в Николаевской области.

Об этом сообщили глава военной администрации Иван Кухта и пресс-служба Николаевской областной государственной администрации.

Россияне применили иранские дроны-камикадзе. 7 БПЛА попали в 2 объекта промышленной инфраструктуры на территории населенных пунктов Снигиревской общины.

"Около 02:30 в Снегиревской громаде враг атаковал ударными беспилотниками объект промышленной инфраструктуры. Предварительно без жертв и пострадавших. Более подробная информация уточняется", - говорится в сообщении Николаевской ОГА.

Кухта добавил, что враг продолжает и, вероятно, будет продолжать обстрелы. Поэтому он призвал всех быть внимательными.

Напомним, в Пасхальную ночь оккупанты обстреляли Николаевщину, в результате атаки двое детей погибли. Тогда же в городе Снигиревка были повреждены два учебных заведения, больница, дом культуры и жилые дома.

Накануне, 13 марта в результате обстрела Николаевской области погибли мужчина и женщина 1978 и 1980 г.р., тогда же ребенка 7 лет госпитализировали.