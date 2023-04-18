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В Луганской области в результате авианалета погибли три человека

обстрел, погибшие
Враг почти непрерывно использует тактическую авиацию

За прошедшие сутки в Луганской области в результате вражеского авианалета на Сватовщину погибли трое мирных жителей, один человек получил раненый. Вражеский снаряд попал в частный дом, где находились люди, возник пожар.

"Три мирных жителя погибли, один получил осколочные ранения шеи, рук и ног в результате бомбардировки россиянами села Новоегоровка, что на Сватовщине", - написал глава области Артем Лысогор.

Раненую 46-летнюю женщину госпитализировали в Харьков.

Из-за плотного артобстрела спасти людей из-под горящих завалов не было возможности.

Он добавил, что в последние дни враг почти непрерывно использует тактическую авиацию для бомбардировки деоккупированных населенных пунктов Сватовского района.

Также артиллерийские обстрелы за прошедшие сутки подверглись Стельмаховке и Белогоровке.

Напомним, российские оккупационные войска в течение суток 17 апреля 57 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Автор:
Татьяна Гойденко