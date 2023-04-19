Россияне нанесли авиационный удар по Волчанску

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг продолжал массированно обстреливать гражданскую инфраструктуру Харьковского, Чугуевского и Купянского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Вчера вечером россияне нанесли авиационный удар по городу Волчанск. Повреждены 2 жилых дома, хозяйственные постройки и рынок. Произошел масштабный пожар, горело около 60 торговых павильонов", - отметил Синегубов.

По его словам, в результате обстрела супруги 68-ми и 54-х лет получили ранения. Помощь им предоставили на месте. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Кроме того, в селе Петропавловка Купянского района в результате вражеских обстрелов повреждено по меньшей мере 5 жилых домов, ранения получила 18-летняя девушка. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

Также в результате обстрела пгт Двуречная Купянского района была ранена 77-летняя женщина. Она госпитализирована в тяжелом состоянии.

В селе Кутковка Купянского района в результате обстрелов произошел лесной пожар.

Синегубов напомнил, что в Харьковской области остается высокой минная опасность.

Так, в Балаклее Изюмского района женщина 60 лет в центре города наступила на противопехотную мину "Лепесток". Она госпитализирована с осколочными ранениями в состоянии средней тяжести.

Напомним, накануне в Волчанске в результате массированных обстрелов было разрушено 8 частных жилых домов .