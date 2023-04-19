Армия РФ выпустила 350 снарядов по Херсонщине: один человек погиб

Российские оккупационные войска в течение суток 18 апреля 79 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 79 обстрелов, выпустив 350 снарядов из тяжелой артиллерии и БПЛА.

Город Херсон враг обстрелял 12 раз.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, попали в территорию рынка и здание учебного заведения в Херсоне", - уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии один человек погиб, десять - получили ранения.

Кроме того, с деоккупированной территории области за сутки эвакуированы 52 человека.

Напомним, утром 18 апреля стало известно, что российские оккупанты обстреляли район центрального рынка в Херсоне. Тогда погиб один человек.

В течение суток 17 апреля враг 57 раз открывал огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Захватчики выпустили 342 снаряда из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации.