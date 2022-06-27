Российские войска обстреляли Харьков: 4 погибших

Россияне продолжают наносить удары по Харькову и области, в частности по Северной Салтовке. В результате обстрелов погибли 4 мирных жителей.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Вечером враг нанес удары по мирной Северной Салтовке в Харькове. К сожалению, есть погибшие – 4 человека. Пострадавших – 19, из них 4 ребенка", - отметил он.

Медики оказывают всю необходимую помощь. Данные о количестве пострадавших обновляются.

Оккупанты попадали по дворам, улицам - исключительно гражданская инфраструктура, где только мирные жители.

"Враг сознательно терроризирует гражданское население. Призываю всех быть максимально осторожными. Без необходимости не выходить на улицы. В случае сигнала тревоги – сразу идти в укрытие!", - отметил Синегубов.

За последние сутки, 26 июня, спасатели Харьковской области ликвидировали 7 пожаров в зданиях, вызванных обстрелами. Оккупанты атакуют дома мирных жителей, хозяйственные постройки и школы.