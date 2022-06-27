Харьковская область под обстрелами: россияне каждый день наносят удары по домам и школам

За последние сутки, 26 июня, спасатели Харьковской области ликвидировали 7 пожаров в зданиях, вызванных выстрелами. Оккупанты атакуют дома мирных жителей, хозяйственные постройки и школы.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Харьковской области.

В селе Коробочкино возле города Чугуев россияне нанесли удар по частному дома, на его территории в результате обстрела вспыхнули 2 хозяйственные постройки. Пламя охватило площадь около 200 кв. Спасатели два часа ликвидировали огонь.

Ближе к ночи в тот же день в селе Калугино-Башкировка Чугуевского района, в результате вражеских обстрелов горело хозяйственное здание — погибли 2 женщины, еще 2 человека пострадали и были госпитализированы.

В ночь с 26 на 27 июня россияне начали наносить ракетные удары по Харькову. Под удар попало двухэтажное здание. В результате возник пожар, площадью около 60 кв. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание.

В полночь еще одна ракета попала во двор учебного заведения в Шевченковском районе Харькова. Там пожар также ликвидировали.

Отметим, что Харьков и область снова подвергаются ежедневным обстрелам со стороны врага. В ночь с 25 на 26 июня в результате обстрелов горели балконы квартир многоэтажек, автомобили и гаражи в Харькове.

Всего за сутки по области в результате российской агрессии 7 человек получили ранения и госпитализированы в медицинские учреждения: Харьков - 3 человека, Изюмский район- 4 человека. В Богодуховском районе погибла женщина 79 лет.