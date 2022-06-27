Харківська область під обстрілами: росіяни щодня завдають ударів по будинках та школах

За останню добу, 26 червня, рятувальники Харківської області ліквідували 7 пожеж у будинках, спричинених пострілами. Окупанти атакують будинки мирних жителів, господарські будівлі та школи.

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Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківської області.

У селі Коробочкине біля міста Чугуїв росіяни завдали удару по приватному будинку, на його території внаслідок обстрілу спалахнули 2 господарські будівлі. Полум'я охопило площу близько 200 кв. Рятувальники дві години ліквідували вогонь.

Ближче до ночі того ж дня у селі Клугино-Башкирівка Чугуївського району, внаслідок ворожих обстрілів горіла господарська будівля — загинули 2 жінки, ще 2 особи постраждали та були госпіталізовані.

У ніч із 26 на 27 червня росіяни почали завдавати ракетних ударів по Харкову. Під удар потрапила двоповерхова будівля. В результаті виникла пожежа площею близько 60 кв. Рятувальники оперативно ліквідували спалах.

Опівночі ще одна ракета потрапила у двір навчального закладу у Шевченківському районі Харкова. Там пожежу також ліквідували.

Зазначимо, що Харків і область знову зазнають щоденних обстрілів з боку ворога. У ніч із 25 на 26 червня внаслідок обстрілів горіли балкони квартир багатоповерхівок, автомобілі та гаражі у Харкові.

Усього за добу по області в результаті російської агресії 7 осіб отримали поранення та госпіталізовані до медичних закладів: Харків – 3 особи, Ізюмський район – 4 особи. У Богодухівському районі загинула жінка 79 років.