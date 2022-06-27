Російські війська обстріляли Харків: 4 загиблих

Росіяни продовжують завдавати ударів по Харкову та області, зокрема по Північній Салтівці. Внаслідок обстрілів загинули 4 мирних мешканців.

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Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синегубов.

"Ввечері ворог завдав ударів по мирній Північній Салтівці у Харкові. На жаль, є загиблі – 4 особи. Постраждалих – 19, з них 4 дитини", - зазначив він.

Медики надають усю необхідну допомогу. Дані про постраждалих оновлюються.

Окупанти потрапляли дворами, вулицями - виключно громадянська інфраструктура, де лише мирні жителі.

"Ворог свідомо тероризує громадянське населення. Закликаю всіх бути максимально обережними. Без необхідності не виходити на вулиці. У разі сигналу тривоги – одразу йти в укриття!", - зазначив Синегубов.