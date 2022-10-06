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Российские войска утром нанесли удар по Хмельницкой области
Армия страны-агрессора РФ в четверг, 6 октября, нанесла ракетный удар по территории Хмельницкой области.
Об этом сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий.
"Сегодня около 6 часов в Шепетовском районе Хмельницкой области зафиксированы взрывы 2-х ракет, выпущенных страной-агрессором", - отметил он.
По его словам, одна ракета упала рядом с инфраструктурным объектом. Разрушений инфраструктуры и пожаров нет.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Другая ракета упала на пустыре.
"По предварительной информации, в результате падения ракеты зафиксированы незначительные повреждения некоторых из окрестных домов", - подчеркнул Гамалий.
Погибших и пострадавших нет. На месте работают соответствующие службы.
Также произошла остановка поезда. В результате ракетного удара дерево упало на железнодорожный путь. В настоящее время движение поезда возобновлено.
Отметим, 24 августа российские войска нанесли два удара по критической инфраструктуре Шепетовского района Хмельницкой области.