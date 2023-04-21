Россияне били по Очакову: в ОВА рассказали о последствиях

Российские оккупационные войска обстреляли Очаков Николаевской области, в результате чего повреждены дома.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, обстрелы произошли вечером 20 апреля.

"В результате чего повреждены частные и многоквартирные дома. Попадание зафиксировано на территории объекта инфраструктуры. Пострадавших нет", - отметил он.

Кроме того, россияне били по акватории и побережью Очаковской громады, обошлось без пострадавших.

Напомним, в Пасхальную ночь оккупанты обстреляли Николаевщину, в результате - 2 подростка погибли.