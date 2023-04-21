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Россияне били по Очакову: в ОВА рассказали о последствиях
Российские оккупационные войска обстреляли Очаков Николаевской области, в результате чего повреждены дома.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
По его словам, обстрелы произошли вечером 20 апреля.
"В результате чего повреждены частные и многоквартирные дома. Попадание зафиксировано на территории объекта инфраструктуры. Пострадавших нет", - отметил он.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Кроме того, россияне били по акватории и побережью Очаковской громады, обошлось без пострадавших.
Напомним, в Пасхальную ночь оккупанты обстреляли Николаевщину, в результате - 2 подростка погибли.