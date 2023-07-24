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Россияне били по пляжу в Константиновке кассетными боеприпасами: погиб ребенок
Российские оккупационные войска вечером 24 июля ударили кассетными боеприпасами по Константиновке Донецкой области, в результате чего погиб один ребенок и есть раненые.
Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Около 19:00 рашисты открыли огонь по местному водоему, на берегу которого отдыхали люди. Били РСЗО "Смерч" с кассетными боеприпасами - именно тем оружием, которое применяется для "уничтожения живой силы противника", - отметил он.
По его словам, в результате вражеской атаки по меньшей мере шесть гражданских ранены, среди них трое детей. Еще одного раненого ребенка спасти не удалось и он погиб.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"В очередной раз обращаюсь к родителям: детям в зоне боевых действий не место! Позаботьтесь о них - эвакуируйтесь. Все необходимое для этого предоставляем", - добавил Кириленко.
По информации Офиса генпрокурора, по состоянию на 22:00 число раненых в результате обстрела Константиновки выросло до 7.
Среди раненых 4 детей в возрасте от 5 до 12 лет - три девочки и мальчик. Одна девочка находится в тяжелом состоянии.
Также в Офисе генпрокурора уточнили, что в результате вражеской атаки погиб 10-летний мальчик.
Получили телесные повреждения еще три человека - две 35-летние женщины и 44-летний мужчина. Всем им оказана медицинская помощь.
Сейчас на месте работают парамедики и правоохранители. Окончательное число пострадавших устанавливается.
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры проводится досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, российские войска обстрелами Донецкой области 22 июля убили четырех жителей региона и ранили еще 11.