Россияне били по пляжу в Константиновке кассетными боеприпасами: погиб ребенок

Российские оккупационные войска вечером 24 июля ударили кассетными боеприпасами по Константиновке Донецкой области, в результате чего погиб один ребенок и есть раненые.

Об этом сообщил руководитель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"Около 19:00 рашисты открыли огонь по местному водоему, на берегу которого отдыхали люди. Били РСЗО "Смерч" с кассетными боеприпасами - именно тем оружием, которое применяется для "уничтожения живой силы противника", - отметил он.

По его словам, в результате вражеской атаки по меньшей мере шесть гражданских ранены, среди них трое детей. Еще одного раненого ребенка спасти не удалось и он погиб.

Последствия вражеского обстрела. Фото: Павел Кириленко/Telegram

"В очередной раз обращаюсь к родителям: детям в зоне боевых действий не место! Позаботьтесь о них - эвакуируйтесь. Все необходимое для этого предоставляем", - добавил Кириленко.

По информации Офиса генпрокурора, по состоянию на 22:00 число раненых в результате обстрела Константиновки выросло до 7.

Среди раненых 4 детей в возрасте от 5 до 12 лет - три девочки и мальчик. Одна девочка находится в тяжелом состоянии.

Также в Офисе генпрокурора уточнили, что в результате вражеской атаки погиб 10-летний мальчик.

Получили телесные повреждения еще три человека - две 35-летние женщины и 44-летний мужчина. Всем им оказана медицинская помощь.

Сейчас на месте работают парамедики и правоохранители. Окончательное число пострадавших устанавливается.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры проводится досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, российские войска обстрелами Донецкой области 22 июля убили четырех жителей региона и ранили еще 11.