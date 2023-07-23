Ситуация в Донецкой области. Из-за российских обстрелов погибли четыре человека

Российские войска обстрелами Донецкой области 22 июля убили четырех жителей региона и ранили еще 11. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Также он проинформировал о ситуации в регионе по состоянию на утро 23 июля.

Отмечается, что накануне вечером россияне нанесли удары по Дружковской общине: в Софиевке зафиксирован один погибший человек и четыре раненых, в Дружковке пострадали три человека. Кроме того, в Торецком Шаховской общины один человек погиб и один ранен, также там выгорело поле ячменя.

На Донецком направлении один человек погиб и один был ранен в Авдеевке. В Кураховской общине оккупанты повредили две многоэтажки в Горняке, пять частных домов в Кураховке и один – в Остром. Также зафиксированы обстрелы Красногоровки и Зоряном Марьинской общины.

На Горловском направлении в Торецкой общине ранен один человек и повреждены 20 домов в Дружбе. Также войска РФ повредили здание в Нью-Йорке. В Константиновке ранен один человек; в общине повреждены два дома в Марковом и один – в Червоном. В Часовоярской общине враг повредил два частных дома, магазин, многоэтажку и учреждение культуры.

На Лисичанском направлении в Северске ранен один человек и поврежден один дом.

Напомним, сутками ранее в Донецкой области в результате вражеских обстрелов погибли шесть жителей региона. Еще пять человек получили ранения.