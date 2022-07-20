Россияне нацелены на штурм Бахмута, а в оккупированных городах проблемы с технической водой

Российские войска нацелены на штурм Бахмута, поэтому в населенных пунктах вокруг устраивают террор. У оккупантов проблемы с восстановлением инфраструктуры на временно захваченных территориях так же, как и с подвозом даже технической воды для местного населения.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Оккупанты несколько раз из РСЗО "Град" били по Белогоровке. Враг бросает недавно мобилизованных жителей оккупированных населенных пунктов Луганщины в бой, чтобы именно те погибали в битве за несколько километров территории нашей области. Они и получают то, чего заслуживают, а именно пули, но практически стоят на месте. Несмотря на плотное артиллерийское и ракетное давление, наши вооруженные силы удерживают свои позиции", - подчеркнул Гайдай.

Оккупанты нацелены на штурм Бахмута, поэтому и устраивают террор в населенных пунктах, расположенных на подступах к этому городу.

На границе областей за минувшие сутки россиянам нанесены семь ракетных ударов, три минометных обстрела, проведены две атаки с применением ствольной артиллерии и еще две – при поддержке реактивной.

В частности, серьезно пострадало Верхнекаменное – по оставшимся домам россияне попадали и из артиллерии, и из "Градов", и даже применяли авиацию.

"Остановлено наступление врага вблизи Белогоровки. По этому и другим направлениям у противника наблюдаются значительные потери", - отметил Гайдай.

Не по планам у оккупантов обстоят дела и в оккупированных городах.

"Россияне обещали быстро руками восстановить объекты критической инфраструктуры. Газоснабжение - всего за неделю. А на деле у них значительные трудности не только с ремонтом - с подвозом не только питьевой, но и технической воды", - подчеркнул Гайдай.

По его словам, даже когда Северодонецк остался без электроснабжения, использовались ранее законсервированные скважины, по несколько десятков тонн технической воды в день подвозили сотрудники ГСЧС, питьевую воду накапливали в специально закупленных резервуарах.

"Мы помогали людям вовсю. В россияне - только обещания на камеру. Представьте, люди в жару до сих пор не обеспечены водой! Оккупационные власти не в состоянии. Только "планируют наладить" подвоз", - отметил Гайдай.

Напомним, ранее Гадай сообщал, что на оккупированной Луганщине под мобилизацию подпадают даже заключенные .