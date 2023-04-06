Россияне нанесли удар по пятиэтажке в центре Орехова

Оккупационные войска 6 апреля применили РСЗО для нанесения удара по пятиэтажке в центре Орехова Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Запорожской областной государственной администрации.

В этот же день враг нанес по городу авиаудар, попадания зафиксировали в частном секторе.

В Гуляйполе российские ракеты попали в объект гражданской инфраструктуры. Ударной волной повреждены близлежащие многоэтажные дома. Информация о пострадавших уточняется.

Спасатели прибыли на места попадания и оперативно ликвидируют возгорание, а специалисты соответствующих органов регистрируют очередное военное преступление.

"Призываю местных жителей, а особенно семьи с детьми, ответственно отнестись к безопасности и эвакуироваться с линии фронта", - обратился к местным жителям глава ЗОВА Юрий Малашко.

Напомним, враг ночью и утром 31 марта обстреливал Запорожье и район. В результате обстрелов фиксировали разрушение. Впоследствии выяснилось, что количество пострадавших выросло до семи.