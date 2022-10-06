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Россияне ночью снова обстреляли Харьков
Армия страны-агрессора РФ в ночь на 6 октября обстреляла инфраструктурный объект в Основянском районе Харькова.
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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
"Враг обстрелял инфраструктурный объект в Основянском районе Харькова. На месте прилета сейчас пожар", – отметил Терехов.
Информация о пострадавших и степени разрушения объекта уточняется.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, что ночью 4 октября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетные удары по Харькову. Под ударом оказались промышленные и инфраструктурные объекты. К сожалению, погибла 46-летняя женщина.