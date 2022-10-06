Россияне ночью снова обстреляли Харьков

Армия страны-агрессора РФ в ночь на 6 октября обстреляла инфраструктурный объект в Основянском районе Харькова.

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Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

"Враг обстрелял инфраструктурный объект в Основянском районе Харькова. На месте прилета сейчас пожар", – отметил Терехов.

Информация о пострадавших и степени разрушения объекта уточняется.

Отметим, что ночью 4 октября армия страны-агрессора РФ нанесла ракетные удары по Харькову. Под ударом оказались промышленные и инфраструктурные объекты. К сожалению, погибла 46-летняя женщина.