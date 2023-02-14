Россияне обстреляли 3 района Харьковщины, больше всего страдает Волчанск

Армия страны-агрессора РФ продолжает обстреливать Харьковскую область. Так, 13 февраля враг обстрелял, по меньшей мере, 17 приграничных населенных пунктов Чугуевского, Купянского и Харьковского районов области.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Ночью оккупанты били по с. Моначиновка Купянского района. Повреждено здание сельского клуба. К счастью, без пострадавших", - отметил он.

По его словам, больше всего от обстрелов страдает Волчанск. Там за сутки повреждены, по меньшей мере, 6 жилых домов, витрины торговых павильонов и магазинов, здание объекта гражданской промышленности, админздание "Укртелекома".

В Купянске, пгт Двуречная и окрестных селах повреждены частные и многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки.

"В области остается высокой минная опасность. Вчера возле села Новая Гусаровка на противопехотной мине "Лепесток" подорвался 46-летний работник "Харьковоблэнерго". Госпитализирован в тяжелом состоянии", - добавил Синегубов.

Напомним, армия страны-агрессора РФ в ночь на 12 февраля снова атаковала Харьков, нанеся удары по городу ракетами С-300. Ранение получил 35-летний мужчина.