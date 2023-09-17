Россияне обстреляли пограничную общину в Сумской области: есть погибший и раненная

Однако человек погиб и один был ранен 17 сентября в результате артиллерийских обстрелов Великописаревской общины, что на юге Сумской области. Об этом сообщает областная прокуратура.

Отмечается, что обстрел гражданской инфраструктуры произошел около 10:00 в воскресенье. В результате атаки врага на территории собственного домохозяйства погиб 47-летний мужчина, а 40-летняя женщина получила ранения.

При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса).

Фото же с места происшествия, равно как и другие подробности не приводятся. Другие причастные государственные структуры о происшествии на данный момент не сообщают.

Отметим при этом, что Великописаревская обстреливается из-за российской границы каждый день, в частности, за прошлые сутки были зафиксированы обстрелы из гранатометов СПГ-9 (8 взрывов) и АГС (20 взрывов), минометов (55 взрывов) и артиллерии (26 взрывов).

В воскресенье же, как отмечают в ОВА, в общине зафиксирован упомянутый артиллерийский обстрел (18 взрывов). Кроме того, с территории России с самолета был произведен пуск шести неуправляемых ракет.