Россияне обстреляли поселок в Херсонской области: один человек погиб

15 июня около 10:30 российские военные начали обстреливать поселок Зеленовку в Херсонском районе. В результате обстрела погибла 80-летняя бабушка.

Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.

По его словам, 69-летняя женщина получила ранения, она была госпитализирована в больницу.

Как сообщили в Херсонской окружной прокуратуре, российские оккупанты для обстрела использовали минометы. Захватчики повредили жилые дома и хозяйственные постройки.

Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, российские оккупационные войска в течение суток 14 июня 40 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии два человека получили ранения.