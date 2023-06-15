- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Россияне обстреляли поселок в Херсонской области: один человек погиб
15 июня около 10:30 российские военные начали обстреливать поселок Зеленовку в Херсонском районе. В результате обстрела погибла 80-летняя бабушка.
Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.
По его словам, 69-летняя женщина получила ранения, она была госпитализирована в больницу.
Как сообщили в Херсонской окружной прокуратуре, российские оккупанты для обстрела использовали минометы. Захватчики повредили жилые дома и хозяйственные постройки.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Прокуратура начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним, российские оккупационные войска в течение суток 14 июня 40 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии два человека получили ранения.