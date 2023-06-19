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Россияне обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области, за сутки один человек погиб
Российские войска обстрелами Донецкой области 18 июня убили жителя села Тоненькое. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Также он проинформировал о ситуации на утро 19 июня.
Как отметил чиновник, ночью россияне обстреляли Рай-Александровку Николаевской общины, разрушив дом.
На Волновахском направлении Угледар подвергся шести ракетным ударам и 31 артобстрелу.Подписывайтесь на наш YouTube канал
На Донецком направлении враг семь раз обстрелял Кураховскую обшину: открывал огонь по Кураховому и Острому, повредив шесть частных домов.
На Горловском направлении в Торецкой общине оккупанты повредили восемь домов: пять – в Торецке, два – в Нью-Йорке и один – в Нелиповке. А в Часовоярской общине было повреждено шесть домов.
На Лисичанском направлении войска РФ совершили четыре обстрела Лиманской общины.