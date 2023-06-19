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Происшествия
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Россияне обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области, за сутки один человек погиб

Донецкая область, знак
Донецкая область. Фото: Павел Кириленко / Facebook

Российские войска обстрелами Донецкой области 18 июня убили жителя села Тоненькое. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Также он проинформировал о ситуации на утро 19 июня.

Как отметил чиновник, ночью россияне обстреляли Рай-Александровку Николаевской общины, разрушив дом.

На Волновахском направлении Угледар подвергся шести ракетным ударам и 31 артобстрелу.

На Донецком направлении враг семь раз обстрелял Кураховскую обшину: открывал огонь по Кураховому и Острому, повредив шесть частных домов.

На Горловском направлении в Торецкой общине оккупанты повредили восемь домов: пять – в Торецке, два – в Нью-Йорке и один – в Нелиповке. А в Часовоярской общине было повреждено шесть домов.

На Лисичанском направлении войска РФ совершили четыре обстрела Лиманской общины.

Автор:
Артем Ющенко