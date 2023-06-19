Два человека пострадали в результате российских обстрелов Харьковской области

Российские оккупационные войска 18 июня из артиллерии и минометов обстреляли населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов Харьковской области. В результате атак есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

35-летний гражданский мужчина получил ранения в результате минометного обстрела села Липцы Харьковского района. Также захватчики повлекли разрушение 2 частных жилых домов и повреждение автомобиля.

В селе Первомайское Изюмского района из-за артиллерийских обстрелов врага получил ранение мужчина 65 лет. Его госпитализировали.

В Волчанске Чугуевского района обстрел повредил линию электропередачи, по меньшей мере, 2 дома и хозяйственные постройки. В селе Морозова Долина Богодуховского района из-за вражеских обстрелов произошел пожар в лесополосе за пределами населенного пункта.

Разминирование в Харьковской области

За сутки пиротехники ГСЧС обезвредили 55 взрывоопасных предметов. В то же время уровень минной опасности в регионе остается высоким. В токаровке Харьковского района местный житель 52 лет наступил на мину типа "Лепесток". Его госпитализировали с ранением средней тяжести.

За прошедшие сутки на Харьковщине россияне били по жилым домам и парку отдыха. Возле села Гурьев Казачок Богодуховского района в результате прямого попадания из ПТРК в гражданский автомобиль погибли 2 человека - 42-летний мужчина и 53-летняя женщина, которые были волонтерами.