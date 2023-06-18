На Харьковщине за прошедшие сутки россияне били по жилым домам и парку отдыха, пытались пойти в наступление

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг обстреливал населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, сегодня утром около 7:00 враг обстрелял город Купянск. В результате вражеских обстрелов поврежден частный жилой дом. Обошлось без пострадавших.

Также в селе Новоосиново Купянского района поврежден жилой дом и хозяйственные постройки.

В селе Колесниковка Купянского района повреждены дом и погреб.

Кроме того, возле села Гурьев Казачок Богодуховского района в результате прямого попадания из ПТРК в гражданский автомобиль погибли 2 человека - 42-летний мужчина и 53-летняя женщина, которые были волонтерами.

В селе Одноробовка Богодуховского района в результате артиллерийских обстрелов поврежден парк отдыха и повреждена газовая сеть.

В результате обстрелов города Волчанск Чугуевского района повреждены 3 жилых дома и хозяйственные сооружения.

В пгт Вильча Чугуевского района повреждены 4 дома и линии электропередач.

"На линии столкновения российские оккупанты предприняли попытку пойти в наступление в направлении Берестового Купянского района. Под огнем наших защитников отступили с потерями", - сообщил Синегубов.

Заметим, в Харьковской области в течение суток 16 июня враг из артиллерии и минометов обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области.