Армия РФ обстреляла три района Харьковщины

Армия страны-агрессора РФ продолжает терроризировать мирное население Харьковской области. За прошедшие сутки враг продолжал обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, вражеские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов: Ветеринарное, Старица, Огирево, Гатище, Бочково, Бударки, Новомлынск, Масютовка, Западное, Лиман Первый, Кисловка и другие.

В селе Липцы Харьковского района в результате минометного обстрела повреждены окна жилого дома и 2 хозяйственные постройки.

В результате обстрела города Купянск повреждены 2 жилых дома, железнодорожная остановка и хозяйственное здание, произошел пожар.

Как сообщил глава области, за сутки пострадавших среди гражданского населения Харьковщины не зафиксировано.

Кроме того, за сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 12 га территории и обезвредили 216 взрывоопасных предметов.

Напомним, накануне армия РФ атаковала Харьков дронами и обстреляла прифронтовые населенные пункты. 2 дрона были сбиты силами ПВО.