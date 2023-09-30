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Россияне обстреляли село в Херсонской области, ранен человек

Россияне обстреляли село в Херсонской области, ранен человек
Россияне ударили по школе в Херсоне. Фото: Херсонская ОВА

30 сентября российские захватчики нанесли удары по деревне Казацкое, в результате чего один человек получил ранения.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Согласно сообщению, россияне сбросили в деревню боеприпас с дрона.

Ранение получил   48-летний мужчина. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и ранение левой руки.

Также сегодня около 10:00 утра захватчики попали в здание учебного заведения. Повреждены помещения старшей и начальной школы.

"Армия РФ "демилитаризировала" окна, стены, потолок и целые учебные классы. К счастью, обошлось без жертв", - написал глава области Александр Прокудин.

Всего в течение суток 29 сентября россияне совершили 96 обстрелов Херонской области.

Враг выпустил 432 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, станковых автоматических гранатометов, авиации и беспилотников.

Автор:
Татьяна Гойденко