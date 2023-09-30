Россияне за сутки совершили 96 обстрелов Херсонской области: три человека ранены

Российские оккупанты в течение суток 29 сентября совершили 96 обстрелов Херонской области. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Враг выпустил 432 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, станковых автоматических гранатометов, авиации и беспилотников.

Войска РФ попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в территорию и здание завода и общепит в Херсоне.

Из-за российской агрессии три человека получили ранения.

Ситуация в Херсонской области: обстрелы 29 сентября 2023

Как информировала пресс-служба Херсонской областной прокуратуры, 29 сентября около 8:30 часов оккупанты обстреляли Херсон. Двое работников коммунального предприятия, получивших тяжелые ранения, их госпитализировали.

В результате вражеской атаки повреждены жилые дома, автомобили и другая гражданская инфраструктура.

Правоохранители начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Позже глава Херсонской ОВА Александр Прокудин сообщил, что около 16:40 российские захватчики атаковали ракетой жилой квартал областного центра. Кроме того, враг сбросил по две управляемые авиабомбы на Берислав и Ольговку.