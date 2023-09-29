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Происшествия
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Россияне сбросили на Херсон управляемые авиабомбы

Россияне сбросили на Херсон управляемые авиабомбы
Последствия очередного российского авиаудара. Фото: Херсонская ОВА

29 сентября около 16:40 российские оккупанты атаковали ракетой жилой квартал Херсона и сбросили управляемую авиабомбу в районе Херсон-Антоновка.

Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.

По его информации, в результате вражеской атаки было уничтожено заведение общепита.

По две управляемые авиабомбы оккупанты сбросили на Берислав и Ольговку.

Прокудин добавил, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Новость обновляется…

Автор:
Татьяна Гойденко