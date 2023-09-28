Россияне обстреляли Херсон из артиллерии, погибли три женщины

Вечером, 28 сентября, российская армия ударила по жилому кварталу в Херсоне. По предварительным данным, оккупанты совершили обстрел из артиллерии.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко.

По его информации, в результате обстрела погибли три женщины, которые в это время находились на улице. Информация о пострадавших и разрушениях еще уточняется.

Клименко напоминает, что Херсон каждый день находится под вражескими обстрелами. Только за прошедшие сутки оккупанты ударили по Херсонскому району 10 раз из артиллерии.

Кроме этого, сегодня оккупанты прицельными обстрелами атаковали поселок Антоновку. Вражеские боеприпасы попали в жилой дом и помещение магазина. Возникли пожары.

Напомним, в Херсонской области в результате российской агрессии в течение суток 27 сентября погибли два человека, еще один получил ранения.