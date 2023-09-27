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Обстрелы Херсонщины: погиб мужчина, под огнем оказались спасатели
Вечером, 27 сентября, россияне в течение нескольких часов обстреливали Херсонскую область и применяли авиацию. В результате один человек погиб, а другой получил ранения.
Об этом сообщил глава области Александр Прокудин.
"В Херсоне на пороге собственного дома смертельные ранения получил 41-летний херсонец. Еще одному мужчине, 27 лет, медицинская помощь была оказана на месте. В дальнейшем он будет лечиться амбулаторно", - написал он.
Прокудин добавляет, что во время атаки оккупанты сбросил семь авиабомб в районе Николаевки Бериславского района. Информация о пострадавших и разрушениях пока еще уточняется.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Под вражеские снаряды также попали и два предприятия в Херсоне. В результате обстрела возникли пожары. На место прибыли пожарные, но россияне нанесли повторный обстрел. Работники ГСЧС вынуждены быть отойти. В общем, спасателям приходилось несколько раз возвращаться в тушение после того, как обстрелы стихали.
Напомним, российские оккупационные войска в течение суток 26 сентября 119 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 12 человек получили ранения.