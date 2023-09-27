В результате вражеских обстрелов Херсонщины 12 раненых

Российские оккупационные войска в течение суток 26 сентября 119 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии 12 человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, за минувшие сутки противник совершил 119 обстрелов, выпустив 557 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и БПЛА, два из них – ракетные.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию и здания учебных заведений, заводов, пенитенциарное учреждение в Херсоне, медицинское учреждение в Бериславе", – уточнил Прокудин.

Как сообщил глава области, из-за российской агрессии 12 человек получили ранения.

Прокудин добавил, что сегодня в 05:00 армия РФ ударила из авиации вблизи Николаевки Бериславского района.

Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

Кроме того, в течение суток оккупанты обстреляли Киселевку, ударили из авиации по Ольговке.

В Киселевке пострадали два человека: за жизнь тяжелораненой 83-летней женщины борются врачи, 45-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение.

Около полудня враг атаковал Берислав дроном-камикадзе. Осколочное ранение плеча получил полицейский из Днепропетровщины.

Около 15:10 оккупанты снова накрыли огнем жилые кварталы Херсона.

В больницу в состоянии средней тяжести доставили женщину, двоим мужчинам медицинскую помощь оказали на месте.

Напомним, в Херсонской области из-за российской агрессии в течение 25 сентября погибли шесть человек, еще 10 получили ранения.