- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
В Херсонской области погиб из-за подрыва на мине еще один тракторист
Водитель трактора, работавший на поле, подорвался 27 сентября на оставленной российскими войсками мине возле села Новоберислав Бериславской общины Херсонской области.
Об этом сообщают областная военная администрация и прокуратура. Известно, что взрыв произошел около 11:00. 61-летний мужчина от полученных ранений погиб. Фото с места происшествия не приводятся.
Также сообщается, что вечером 26 сентября в посадке близ села Благодатовка Калиновской общины местный житель наступил на взрывоопасный предмет, который сдетонировал. С огнестрельными осколочными ранениями и травматической ампутацией стопы мужчина был госпитализирован.
При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (части 2 и 1 статьи 438 Уголовного кодекса).Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Напоминаем жителям деоккупированных территорий, что минная опасность на Херсонщине остается на высоком уровне. Зоной повышенной опасности является побережье водоемов, поля, лесополосы, обочины дорог и пустыри", - в очередной раз подчеркивают в прокуратуре.
Напомним, что 17 сентября другой тракторист погиб в результате подрыва на российской мине в поле возле села Максима Горького Новорайской общины того же Бериславского района.
29 августа сразу три человека погибли в Херсонской области из-за того, что наткнудись на взрывные устройства. В частности, на российские мины наткнулись в поле вблизи села Садовое Херсонской общины двое мужчин, а возле села Новопетровка Высокопольской общины погиб еще один тракторист.