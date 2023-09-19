Россияне обстреляли Сумщину, два человека получили ранения

19 сентября около 11:30 российские захватчики обстреляли город Середина-Буда Шосткинского района Сумской области, в результате чего двое гражданских жителей получили ранения.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Согласно сообщению, при обстреле пострадавшие находились на территории собственных домохозяйств. Также были повреждены два частных дома.

При процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, 17 сентября в результате артиллерийских обстрелов Великописаревской общины на юге Сумской области. В результате этого, один человек погиб и один был ранен.