Россияне обстреляли Сумщину из минометов, погиб человек

5 августа около 14:30 российские оккупационные войска обстреляли территорию Новослободской общины Конотопского района из минометов. В результате вражеской атаки погиб 61-летний житель села Мануховка.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Согласно сообщению, снаряд прилетел на собственный двор мужчины.

Прокуроры задокументировали последствия обстрелов и начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, утром 22 июля обстрелял поселок в Краснопольской общине Сумской области, в результате чего, по предварительным данным, один человек погиб.

Добавим, что по состоянию на 19:25 по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Согласно сообщению Воздушных сил, россияне совершили очередной запуск "Калибров". Под угрозой Киевская, Житомирская, Черниговская, Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Сумская, Полтавская, Хмельницкая, Днепропетровская области.