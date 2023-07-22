Войска РФ нанесли удар по Сумской области: есть погибший и раненые

Российская армия утром 22 июля обстреляла поселок в Краснопольской общине Сумской области, в результате чего, по предварительным данным, один человек погиб. Об этом сообщила пресс-служба Сумской ОВА.

Отмечается, что еще четыре человека получили ранения. Их доставили в медицинское учреждение.

Оккупанты открыли огонь из артиллерии около 10:00. В целом было зафиксировано 14 взрывов.

В результате разрушены дома мирных жителей и объекты гражданской инфраструктуры.

Как сообщила секретарь Краснопольского поселкового совета Ирина Юхта в комментарии "Суспільному", враг обстрелял центр поселка Угроеды. Из-за этого погиб 56-летний мужчина.

Обстрелы Сумской области: эвакуация из региона

Российские оккупанты постоянно обстреливают населенные пункты Сумской области, расположенные вблизи границы с РФ. В связи с этим жители региона могут бесплатно эвакуироваться – соответствующий поезд ежедневно отправляется из Сум в Киев.

По прибытию в столицу гражданам предоставляют по 3 тыс. грн. для детей и лиц с инвалидностью, а также по 2 тыс. грн. для всех других лиц.

Предполагалось, что всех желающих будут размещать в модульном городке Вышгородского района Киевской области.

Как рассказывал глава Сумской ОВА Владимир Артюх, под эвакуацию подпадают жители 15 общин в четырех районах области.